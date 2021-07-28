В России зарплаты рабочих-строителей выросли с 2019 года на 20%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Зарплаты рабочих-строителей за 2019-2021 годы на территории Российской Федерации увеличились на 20%. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минстроя России.

"За период 2019-2021 годы рост уровня нормируемой оплаты труда рабочих-строителей составил 20%", - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что, по данным Росстата, установленная субъектами Российской Федерации заработная плата по рабочим специальностям строителей на 2021 год в среднем по стране на 20,89% выше среднемесячной начисленной заработной платы работников по виду экономической деятельности "Строительство" и на 3,13% выше среднемесячной начисленной заработной платы работников по всем организациям (по данным Росстата).

Министерство строительства и ЖКХ РФ ведет системную работу по совершенствованию сферы ценообразования в строительстве, добавляется в пресс-релизе. "Принятые за последнее время нормативные изменения направлены на формирование справедливого ценообразования в строительстве, обеспечивая гарантии финансовой безопасности подрядчиков, в том числе при реализации долгосрочных контрактов", - отмечается в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что рост зарплат на российских стройках пока не нивелировал кадровый дефицит из-за отъезда мигрантов. По его словам, если в начале 2020 года средняя зарплата строителей по стране была около 50 тыс. рублей, то к его концу она уже доходила до 80-90 тыс. рублей по отдельным специальностям (например, отделочники). В свою очередь замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков в ходе деловой программы Международного строительного чемпионата высказывал мнение, что престиж строительных специальностей повысится за счет роста технологичности стройотрасли.