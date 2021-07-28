Выручка OR Group в первом полугодии выросла на 11,7%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Объем консолидированной неаудированной выручки OR Group (ранее - группа компаний "Обувь России") в первом полугодии 2021 года увеличился на 11,7% - до 4,416 млрд рублей по сравнению с 3,952 млрд рублей за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании о предварительных операционных результатах.

Валовая стоимость товаров (GMV) OR Group в январе - июне 2021 года составила 5,079 млрд рублей. Валовая стоимость товаров (GMV) компании во втором квартале равнялась 2,371 млрд рублей.

Объем консолидированной неаудированной выручки группы во втором квартале увеличился на 68,3% и достиг 2,146 млрд рублей по сравнению с 1,275 млрд рублей годом ранее.

"Ключевым драйвером роста стал маркетплейс, продажи которого за шесть месяцев увеличились в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Этот факт доказывает корректность выбранной стратегии, в основе которой лежит диверсификация бизнеса, ставка на мультикатегорийность и развитие онлайн-продаж. <…> Денежные займы также являются одним из драйверов роста показателей OR Group. Ликвидность МФО, которая входит в составе OR Group, остается стабильной: сумма займов, выданных МКК "Арифметика" во втором квартале 2021 года, увеличилась на 36,9%, рост портфеля по итогам шести месяцев составил 18,2%", - отметил глава компании Антон Титов, слова которого приводятся в сообщении.

OR Group основана в 2003 году как ГК "Обувь России" в Новосибирске, управляет 805 магазинами в 319 городах России. В конце 2020 года провела ребрендинг, став OR Group. Главе компании Антону Титову принадлежит пакет в 50% акций, в свободном обращении также порядка 50% акций.