Эксперты подсчитали средний чек за путешествие на поезде Москва - Петербург

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Средний чек за билеты на поезд из Москвы в Санкт-Петербург в августе снизился на 5% по сравнению с 2019 годом, составив 2 491 рубль против 2 612 рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом поездок и путешествий Tutu.ru (ТАСС ознакомился с результатами).

Больше всего железнодорожных билетов на август оформлено именно по направлению Москва - Санкт-Петербург, его доля составляет 5,9%. При этом средний чек с 2020 года вырос на 4%.

На втором месте направление Москва - Анапа. Средний чек за билет в одну сторону равен 4 405 рублям, по сравнению с 2020 года он подрос на 3%, а по сравнению с 2019 годом - на 10%. На третьем месте маршрут Москва - Симферополь. Средний чек составляет 7 058 рублей, по сравнению с прошлым годом он вырос на 20%.

В первую пятерку рейтинга Tutu.ru входят направления Москва - Новороссийск и Москва - Лазаревское, а за ними следуют Москва - Адлер, Москва - Нижний Новгород, Москва - Казань, Санкт-Петербург - Симферополь и Москва - Сочи.

Средний чек за поездку на поезде по России по уже оформленным билетам в августе составляет 3 354 рублей в одну сторону. По сравнению с 2019 годом и 2020 годом чек вырос на 5%: в прошлом и позапрошлом годах за билет по России платили в среднем 3 205 рублей.