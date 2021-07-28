Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня третий день подряд завершаются снижением котировок

ШАНХАЙ, 28 июля. /ТАСС/. Торги на биржах материкового Китая третий день подряд завершаются снижением основных индексов. Соответствующая негативная динамика зафиксирована в среду на официальных сайтах площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, снизился на 0,58%, до отметки 3 361,59. Индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), вырос при этом на 0,90%. Индекс высокотехнологичной площадки Star Market ушел вниз на 1,72%. В минусе оказалось большинство сводных индексов, кроме фармацевтики, потребительского сектора и финансов.

Практически в нулевой зоне завершились торги на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" опустился на 0,05%, до отметки 14 086,42. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос при этом на 0,19%.

Общее снижение ключевых котировок отмечено на фоне ожиданий инвесторов результатов предстоящего в среду заседания ФРС США, на котором, согласно экспертным оценкам, может быть объявлено об ужесточении монетарной политики, что, вероятно, спровоцирует распродажи на рынках. Инвесторы также внимательно отслеживают происходящие коррекции на рынке КНР после усиления мер контроля со стороны правительства по ряду направлений, в частности, в отношении компаний, работающих в сфере образования и высоких технологий.

В понедельник и во вторник котировки на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня падали более чем на 2%. Согласно оценке Института международных финансов, отток капитала с фондовых рынков Китая за эти дни составил порядка $2,6 млрд.

Негативная динамика в среду отмечена также на фоне опубликованного во вторник доклада Международного валютного фонда (МВФ), в котором была ухудшена оценка роста ВВП КНР в 2021 году с 8,4% до 8,1%. Эксперты полагают, что это привело к отходу трейдеров от более рискованных активов.