Курганские власти сообщили, что аграрии потеряют не менее 30% урожая зерновых из-за засухи

ТАСС, 28 июля. Власти Курганской области ожидают, что потери аграриев региона составят не менее 30% урожая зерновых культур по сравнению с прошлым годом из-за засухи. Об этом сообщил в среду журналистам директор департамента агропромышленного комплекса области Рустам Камалетдинов.

В регионе с 27 июля введен режим ЧС, 16 районов области констатировали почвенную засуху. Он будет снят при наличии двадцатисантиметрового слоя влаги в пахотном слое.

"Мы думаем, что в сравнении с прошлым годом, если говорить про зерновой клин, мы потеряем не менее 30% [и более] в сравнении с урожайностью прошлого года. Если в прошлом году мы собрали 1,4 млн с небольшим [тонн], то в этом году, я думаю, что, если мы соберем один млн [тонн], это уже будет хорошо. Безусловно, это будет ощутимо для экономики, потому что это недополученная прибыль наших сельхозтоваропроизводителей, это, соответственно, уменьшение инвестиционной активности наших сельхозтоваропроизводителей. И, конечно же, мы понимаем, что это будет достаточно серьезным ударом по экономике сельского хозяйства на территории Курганской области", - сказал Камалетдинов.

Он отметил, что снижение урожайности по овощным культурам в регионе сейчас составляет порядка 15% по сравнению с 2020 годом.

Руководитель филиала ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр" по Курганской области Игорь Субботин рассказал, что погодные условия также привели к распространению лугового мотылька. Последний раз этот вредитель напал на курганские поля 11 лет назад, тогда в большей степени от него пострадали посевы льна. Кроме того, после осадков и понижения температуры ожидается развитие листостебельных заболеваний растений, добавил он.

"Год особенный - 2,5 месяца после таяния снега продуктивных осадков на большей части нашей территории практически не было", - отметил руководитель курганского НИИ сельского хозяйства Сергей Гилев.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, на селе здесь проживают около 40% населения. Область специализируется на производстве зерновых культур, овощей, картофеля и является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа.