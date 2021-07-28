Роскомнадзор подал иск об аннулировании лицензии на вещание красноярского телеканала

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор подал иск в Арбитражный суд Красноярского края об аннулировании лицензии ООО "ТК 8 канал" на вещание телеканала. Об это в среду сообщила пресс-служба суда.

Согласно заявлению истца, в ходе проведения мероприятий внепланового систематического наблюдения Роскомнадзором установлено, что вещание телеканала осуществляется с нарушением программной направленности, не соответствует лицензии. Кроме того, телеканалом несвоевременно передаются обязательные экземпляры аудиовизуальной продукции на государственное хранение. Сообщается, что в 2019 году регулятор в связи с невыполнением в срок предписания об устранении выявленных нарушений уже приостанавливал действие лицензии.

"В связи с тем, что до настоящего времени нарушения, послужившие основанием для выдачи предписания и издания приказа Роскомнадзора, ответчиком не устранены, истец просит суд аннулировать лицензию ООО "ТК 8 канал" на осуществление телевизионного вещания телеканала "Восьмой канал Красноярск", - сообщила пресс-служба.

Вопрос о принятии искового заявления к производству будет решен в течение пяти рабочих дней.