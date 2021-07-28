Решетников и Минниханов открыли международный экономический форум KazanSummit-2021

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. XII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" открылся в среду. На его площадке организована выставка Russia Halal Expo-2021, которую после церемонии открытия посетили министр экономического развития РФ Максим Решетников и президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Я приветствую всех на открытии саммита "Россия - Исламский мир". Мне хочется сказать слова благодарности большой команде Татарстана за организацию масштабного мероприятия, за то, что оно проходит в 12 раз. Несмотря на особенности ситуации, есть возможность очно встретиться, посмотреть друг другу в глаза и поговорить [о том], как меняется мир, как важна открытость России, как важна интеграция в новые возможности и поговорить о взаимодействии с исламским миром", - сказал Решетников на церемонии открытия.

Он добавил, что халяль - это сектор экономики обладающий огромным потенциалом и внутри страны, и экспортным потенциалом, это вопросы инвестиций, моды, культуры.

В свою очередь президент Татарстана отметил, что сотрудничество России с исламским миром - это приоритет, определенный президентом России Владимиром Путиным.

Выставка Russia Halal Expo позволит компаниям презентовать себя, установить деловые контакты и провести переговоры, в том числе с участниками KazanSummit.

XII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" продлится до 30 июля. В работе участвуют представители 48 стран и 25 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами-участницами Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.