S7 Group создаст лоукостер

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. S7 Group приняла решение о создании лоукостера. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила акционер S7 Group, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.

"Мы будем запускать новую лоукост-компанию", - сказала она.

По ее словам, компания выбрала тип воздушного судна, на которым будет летать лоукостер - самолеты Airbus 320 NEO на 186 кресел. "Первые самолеты уже законтрактованы", - отметила Филева.

"В июле следующего года мы предполагаем, что первый самолет уже взлетит в расписании", - сказала она. Продажи билетов могут открыться 1 апреля 2022 года.

По словам Филевой, это будет отдельная компания с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью, но общий акционер сохранится. Генеральным директором нового лоукостера станет Григорий Давыдов из S7 Airlines, добавила она.

"На данный момент мы оцениваем инвестиции в авиакомпанию до 2,5-3 млрд рублей, это до $40 млн. Мы ожидаем, что мы где-то года за четыре будем отбивать эти инвестиции", - сказала Филева.

Филева уточнила, что это будут инвестиции самой компании, без заемных средств. Создание лоукостера не потребует продажи активов и отказа от других инвестиционных проектов группы. "На данный момент не требуется ни финансовый партнер, ни кредиты. Мы делаем сами, это полностью наши инвестиции", - отметила она.

S7 пока не приняла решение о том, изменится ли основная авиакомпания с созданием нового лоукостера.

Маршруты лоукостера

S7 Group начинает переговоры с аэропортами по маршрутной сети создаваемого лоукостера, сообщила Филева.

"У нас есть первое наше видение по маршрутной сети. Мы сейчас будем вести переговоры с аэропортами, чтобы получить лучшие ставки", - сказала она.

Филева пояснила, что компания изучила показатель по доступности полетов из региональных городов не в Москву и Санкт-Петербург. "В Челябинске очень плохая доступность, в Омске очень плохая доступность, Казань могла бы быть лучше. Исходя из этого, мы подобрали какой-то набор городов - я их как-то сейчас уже назвала. Я не могу сказать, что это наша финальная маршрутная сеть, мы сейчас вступаем в переговоры с каждым портом и исходя из того, какой город нам даст лучшие ставки, мы финализируем маршрутную сеть и обязательно о ней расскажем", - сказала она.

"Также будет связь региональных городов с некоторыми международными направлениями, например СНГ", - рассказала Филева.