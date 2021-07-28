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В ДУМ сообщили, что халяльные российские вакцины от ковида заинтересовали арабские страны

Заключение о халяльности было выдано на вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Переговоры о применении российских вакцин от коронавируса в настоящее время ведутся со многими арабскими странами благодаря заключению о канонической дозволенности - халяльности препарата, сообщил в среду первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) Рушан Аббясов.

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"В данный момент ведется активный диалог с государственными ведомствами многих исламских стран мира относительно применения на их территории российских вакцин от COVID-19, и существенный в данной ситуации импульс развития этого диалога придало богословское заключение - фетва нашего Совета улемов о канонической дозволенности, то есть халяльности российских вакцин, и, в частности, "Спутника V", - сказал Аббясов на сессии "Медицина в условиях COVID-19" международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

Данное богословское заключение предоставило мусульманам России и их единоверцам за рубежом дополнительный аргумент в пользу вакцинации. В частности, по словам Аббясова, такого мнения придерживается руководство управления по контролю за продуктами и лекарствами крупнейшей мусульманской страны мира Индонезии.

В марте текущего года совет улемов ДУМ РФ признал применение вакцины "Спутник V" дозволенным с точки зрения ислама, а международный центр стандартизации и сертификации "Халяль" присвоил препарату соответствующий сертификат. Аналогичное заключение о халяльности было выдано в начале июня на вакцину "Эпиваккорона".

XII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" проходит 28-30 июля 2021 года в Казани. В работе саммита участвуют представители 48 стран и 25 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами - участницами Организации Исламского Сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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