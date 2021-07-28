Россельхознадзор разрешит ввоз бразильского табачного сырья после проверки безопасности

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор рассмотрит возможность снятия запрета на ввоз табачного сырья из Бразилии после получения информации о его безопасности. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"23 июля служба организовала совещание с бразильским ведомством, на котором проинформировала о необходимости провести расследование причин случившегося, принять корректирующие меры и направить в Россельхознадзор подробную информацию о предпринятых в связи с выявленным нарушением действиях. Служба ожидает от бразильских коллег сведений, которые бы подтверждали, что они смогут обеспечить недопущение в дальнейшем ввоза зараженной продукции на территорию Российской Федерации. После получения запрашиваемой информации и изучения ее российская сторона рассмотрит вопрос о возможности снятия запрета на поставки табачного сырья в Россию под гарантии национальной организации по карантину и защите растений Бразилии", - отмечается в сообщении.

Россельхознадзор ожидает таких же действий и от компетентных ведомств Индии, ЮАР, Танзании и Малави. Как отметили в ведомстве, Россельхознадзор осведомлен об обращении Совета по вопросам развития табачной промышленности к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о том, что крупнейшие производители сигарет могут остановить работу из-за нехватки импортного табака (об этом 28 июля написала газета "Коммерсантъ"). Более того, аналогичное обращение от совета поступило и в Россельхознадзор 16 июля.

"Служба, понимая обеспокоенность этой организации, поддерживает непрерывный контакт с ее руководством, в том числе информирует о предпринимаемых действиях. Россельхознадзор информировал компетентные ведомства Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании, США, Малави и Бельгии об участившихся случаях обнаружений карантинного для России и ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки - в табачном сырье, поставляемом из этих стран, и обращался с просьбой организовать переговоры", - сообщили в ведомстве.

Однако, как отметили в Россельхознадзоре, национальные организации по карантину и защите растений не всех из перечисленных государств отреагировали на обращение российской стороны. Переговоры по указанному вопросу были организованы с ведомствами США и Бельгии, после них количество обнаружений при поставках табачного сырья из этих стран снизилось. В отношении поставок табачного сырья и табачных отходов из Индии, Бразилии, ЮАР, Танзании, Малави Россельхознадзор был вынужден ввести временные ограничения с 19 июля 2021 года.

В Россельхознадзоре также отметили, что указанные страны являются не единственными поставщиками табачного сырья в Россию. Среди основных поставщиков в ведомстве назвали Бельгию, Зимбабве, Мозамбик, Японию, Турцию, Великобританию, Азербайджан.

О вредителе

По данным Россельхознадзора, многоядная муха-горбатка относится к универсальным вредителям запасов. Обладает высокой плодовитостью, что позволяет виду в условиях помещения развиваться в нескольких поколениях непрерывно в течение всего года. Вызывают миазы у домашних животных и человека, поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы. Насекомое является переносчиком холеры.

Megaselia scalaris - широкий полифаг, обитающий в различных органических остатках как растительного (в том числе - в овощах, фруктах, почве), так и животного (на трупах и фекалиях) происхождения. В антропогенных условиях, при длительном складском хранении, заражает многие продукты питания, в частности - муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую рыбу, грибы, спелые овощи и фрукты. Наносит существенный вред грибным плантациям, повреждая мицелий и плодовые тела вешенки (Pleurotus spp.), шампиньонов (Agaricus bisporus), трюфелей (Tuber spp.) и др. Паразитирует в колониях медоносных пчел, является переносчиком чумы пчел.

Распространение данного вредителя по территории России может привести к негативным последствиям для сельского хозяйства Российской Федерации.