ЦБ намерен внедрить искусственный интеллект для поведенческого надзора за финкомпаниями

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Банк России планирует внедрить искусственный интеллект для поведенческого надзора за финансовыми организациями. Об этом говорится в подготовленном регулятором проекте развития финансового рынка РФ на 2021-2024 годы.

ЦБ РФ намерен продолжить развитие поведенческого регулирования и надзора за финансовыми компаниями в рамках повышения удовлетворенности и лояльности клиентов. При этом приоритет будет отдаваться превентивному надзору, направленному на выявление, оценку и предотвращение потенциальных рисков для потребителей в деятельности финансовых организаций.

"В перспективе постепенно планируется внедрить применение искусственного интеллекта в поведенческом надзоре для выявления аномалий и зон концентрации поведенческих рисков в деятельности финансовых организаций", - отмечается в документе.

Помимо этого, регулятор адаптирует подходы поведенческого надзора с учетом распространения цифровых технологий в финансовой сфере. В фокусе внимания будут требования к взаимодействию с потребителем через дистанционные (цифровые) каналы продаж, включая его информирование о рисках и раскрытие иной информации о финансовом продукте.

Также планируется также развивать и применять инструменты, направленные на оценку соблюдения финансовыми организациями кибербезопасности и противодействие социальной инженерии при использовании ими своих сайтов и мобильных приложений для взаимодействия с потребителями.