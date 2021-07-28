В СБ выработали меры по снижению санкционной уязвимости сферы транспортных перевозок

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сфера транспортных перевозок России должна меньше зависеть от зарубежных операторов и парка иностранных транспортных средств, а средства от трансграничных перевозок должны направляться в экономику РФ. Эти задачи обсуждались на заседании межведомственной комиссии Совбеза России по безопасности в экономической и социальной сфере.

"Основное внимание уделено вопросам, связанным с введением и расширением экономических санкций со стороны ряда стран Запада в отношении российского транспортного комплекса", - сообщила в среду по итогам заседания комиссии пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Выработаны меры, направленные на снижение уязвимости транспортных перевозок от санкционного давления, зависимости от зарубежных транспортных операторов и используемого парка транспортных средств иностранного происхождения и регистрации", - говорится в сообщении. Кроме того, межведомственной комиссией Совбеза даны рекомендации по стимулированию обновления отечественного транспортного комплекса на основе импортозамещения, по увеличению доли российских компаний на национальном и международном рынках транспортно-логистических услуг, а также по "перенаправлению доходов от трансграничных перевозок в экономику Российской Федерации".