Первый внедорожник Aston Martin позволил компании увеличить продажи на 200%

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Британский автопроизводитель Aston Martin объявил о росте продаж на 224%, чему во многом способствовало увеличение спроса на его первый спортивный внедорожник DBX 4x4. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"Принимая во внимание успех DBX, нашего первого внедорожника, мы выпустили еще два новых автомобиля. Кроме того, в связи с появлением новых моделей, в будущем у нас есть хорошие возможности для роста", - отметил совладелец Aston Martin Лоуренс Стролл.

Британский внедорожник DBX 4x4, по информации агентства, впервые сошел с конвейера чуть более года назад. Доля продаж данной модели за первую половину 2021 года составила более 50% от общего объема продаж компании (2 901 автомобиль). В настоящее время Aston Martin, как пишет Reuters, переживает трудные времена, поскольку компания не оправдала ожидания клиентов. Это побудило автопроизводителя искать новых спонсоров.

Вместе с тем уточняется, что убыток компании до налогообложения снизился с £227 млн (около $314,8 млн) в первой половине 2020 года до £91 млн ($126 млн). В то же время Aston Martin заявил, что показатели продаж соответствовали ожиданиям.