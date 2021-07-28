Внешнеторговый оборот Сибири в первом полугодии 2021 года вырос более чем на 15%

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот регионов Сибирского федерального округа в первом полугодии 2021 года вырос более чем на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС заместитель начальника Сибирского таможенного управления, начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

"В первом квартале 2021 года внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа составил $21,4 млрд, и он увеличился более чем на 15% по сравнению с первым полугодием 2020 года", - сказал Колыханов.

По его словам, связать такой рост можно с увеличением спроса на товары и, как следствие, активности внешней торговли на фоне первого полугодия 2020 года. Так, по данным Колыханова, регионы Сибири в первом полугодии 2021 года экспортировали продукцию на $16,6 млрд, импортировав на $4,9 млрд.

Больше всего из Сибири экспортировали каменный уголь, составляющий почти треть экспорта, алюминий и нефть. Закупали регионы Сибири оборудование и механические устройства, оксиды алюминия, гражданские самолеты. Представитель таможни отметил, что значительно вырос экспорт кирпичей, лекарственных средств, креветок, мяса крупного рогатого скота - в Казахстан, меда - в Польшу и Белоруссию, сушеных грибов - в Италию, Германию и Боснию и Герцеговину.

Основными экспортными партнерами округа остаются: Китай, который занимает почти четверть в объеме экспорта, Тайвань, Япония, Турция. Всего экспортные операции осуществлялись с партнерами из 138 стран мира. В 2021 году в число экспортных партнеров Сибири добавились: Уругвай, Ангола, Чад, Бурунди, Джибути.