Руспродсоюз заявил, что рост себестоимости производства кофе не превышает 10-15%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Рост себестоимости производства кофе в текущем сезоне не превышает 10-15%. Такую точку зрения ТАСС высказал зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

"Цены на сырье на мировом рынке сегодня действительно растут. В некоторых случаях рост достигает 70%. Ключевая причина - проблемы с урожаем в Бразилии. Кроме того, мы наблюдаем значительно повышение стоимости фрахта, а также поставщики сталкиваются с удорожанием упаковки. Однако даже в этом случае заявленный рост находится на минимальном уровне (в пределах 10-15%)", - сказал он.

Тем не менее, в связи с этим компаниям в данной ситуации не удается сдерживать рост и покрывать кратно возросшие издержки за счет собственных ресурсов. Леонов отметил, что то, на сколько данный рост отразится на полочной цене кофе, будет зависеть от торговых операторов. "Если сети будут готовы пожертвовать собственной наценкой, то для потребителей ничего не изменится", - считает он.

Леонов добавил, что сейчас проводится мониторинг кофейных плантаций Бразилии и подсчет гибели деревьев от заморозков. Дальнейшие прогнозы по потерям и динамике цен станут понятны по его итогам в течение ближайших двух недель, заключил он.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что российские торговые сети "Лента" и "Верный" получили уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10-12%. Контрагенты ссылаются на резкое удорожание сырья в первую очередь из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии. В июле страна столкнулась с аномальными заморозками. Кроме того, пандемия COVID-19 привела к нехватке обслуживающего персонала, а логистические сложности создали задержки в разгрузке, отметили опрошенные изданием эксперты.