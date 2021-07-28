На Тайване расследуют кибератаки на пользователей приложения LINE

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Тайваня начали расследование по делу о кибератаках, нацеленных на пользователей популярного в Азии мессенджера для смартфонов LINE, включая политиков и военных. Об этом сообщило в среду CNA.

В самой компании LINE подтвердили, что учетные записи некоторых пользователей были взломаны. Вместе с тем оператор подчеркнул, что после выявления аномальной активности "были приняты необходимые меры для защиты абонентов" и о случившемся была поставлена в известность полиция. Компания не уточнила, сколько пользователей могли пострадать от атак.

По данным местной газеты "Цзыю шибао", утечки данных некоторых абонентов приложения были отмечены еще на прошлой неделе, после чего началась работа по устранению неисправностей. Утверждается, что от кибератак пострадали сотни аккаунтов, принадлежащих тайваньским правительственным чиновникам, политикам и военным.

Отмечается, что атаки были целенаправленными, что дает основание предполагать, что за ними стояли профессиональные хакеры. Следователи при этом не исключают, что те могли прибегнуть к использованию разработанной в Израиле шпионской программы Pegasus.

По данным тайваньской службы кибербезопасности, ежемесячно остров подвергается миллионам кибератак, половина из которых предположительно совершается с территории материкового Китая.