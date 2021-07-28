S&P повысило рейтинг "Еврохима" с "BB-" до "BB"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг компании "Еврохим" (EuroChem Group AG) с "BB-" до "BB", говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу - "стабильный".

Аналитики агентства ожидают, что группа будет показывать высокие операционные результаты в ближайшие два года. Этому будут способствовать благоприятная рыночная конъюнктура, высокие цены на удобрения и увеличивающиеся производственные мощности, считают S&P.

"Мы прогнозируем, что "Еврохим" укрепит свои кредитные показатели и сохранит положительный свободный операционный денежный поток, несмотря на более высокие потребности в капиталовложениях в следующие два года", - говорится в релизе агентства.

В S&P добавили, что рост компании также обусловлен вертикальной интеграцией "Еврохима". Аналитики спрогнозировали рост рентабельности компании по EBITDA до 30-35% в ближайшие два года.

"Еврохим" (EuroChem Group AG) - один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия - в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. Штат сотрудников превышает 25 тыс. человек. Предприятия компании производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.