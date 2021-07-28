МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совокупный спрос россиян на наличную валюту в мае сократился на 9% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3,2 млрд в долларовом эквиваленте, следует из материалов Банка России.

"В мае 2021 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с апрелем сократился на 9% и составил $3,2 млрд. Его объем был меньше, чем в мае 2019 года, на 10%, но больше, чем в мае 2020 года, на 25%", - указано в материалах.

Спрос населения на доллары в мае 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 7%, на европейскую валюту - на 17%, составив соответственно $2,4 млрд и $0,8 млрд соответственно. Доля долларов в структуре совокупного спроса выросла до 75% относительно 73% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 26 до 24%.

При этом совокупное предложение населением наличной валюты в мае упало на 26%, до $2,3 млрд. Объем совокупного предложения был меньше, чем в мае 2019 года, на 18%, но больше, чем в мае 2020 года, на 62%. Так, в мае население продало банкам $0,8 млрд наличной валюты, что на 27% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов снизились на 27%, европейской валюты - на 33%.