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Ставрополье получит 50 млн рублей для выплат многодетным семьям

По данным регионального Минтруда, эту выплату получают около 17 тыс. семей

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Ставропольский край получит дополнительно 50 млн рублей, чтобы направить их на выплаты семьям на третьего и последующих детей. Об этом сообщили журналистам в среду в управлении по информационной политике аппарата правительства региона.

"Ставрополье дополнительно получит 50 млн рублей на выплаты семьям на третьего и последующих детей. Распоряжение о дополнительном распределении регионам 1,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минтруда, на Ставрополье эту выплату получают около 17 тыс. семей. Размер ежемесячной выплаты равен региональному прожиточному минимуму на ребенка, или 10 621 рублей в Ставропольском крае в 2021 году. В отношении многодетных семей на Ставрополье действует восемь федеральных и восемь краевых мер соцподдержки.

Правительство РФ 26 июля дополнительно направило семнадцати регионам 1,44 млрд рублей на выплаты семьям, в которых воспитываются трое и более детей. Как сообщала пресс-служба кабмина, речь идет о средствах на ежемесячные выплаты, которые получают такие семьи, пока ребенку не исполнится три года, размер выплат зависит от конкретного региона и уравнивается с детским прожиточным минимумом. "В среднем по России он составляет 11,3 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Дополнительные средства для 17 регионов позволят обеспечить пособиями еще 12,5 тыс. детей. Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 млрд рублей, которые получат родители более полумиллиона детей.

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