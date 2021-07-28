МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор отменяет временные ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор счел возможным с 28 июля 2021 года под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) Бразилии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер возобновить поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов из этой страны", - отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение принято по итогам переговоров, состоявшихся 23 июля с представителями Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Федеративной Республики Бразилия.

Кроме того, ведомство проводит работу с компетентными службами Индии, ЮАР, Танзании и Малави, направленную на выстраивание единых подходов к фитосанитарному надзору и снижению рисков заражения табачной продукции многоядной мухой-горбаткой и другими карантинными для России вредоносными объектами. По ее результатам будет рассмотрен вопрос возможности снятия запрета на поставки табачного сырья.

В ведомстве отметили, что указанные страны являются не единственными экспортерами табачного сырья в Россию. Среди основных поставщиков - Бельгия, Зимбабве, Мозамбик, Турция, Великобритания и Азербайджан.

Ранее в ведомстве сообщали о том, что Россельхознадзор осведомлен об обращении Совета по вопросам развития табачной промышленности к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о том, крупнейшие производители сигарет могут остановить работу из-за нехватки импортного табака (об этом 28 июля написала газета "Коммерсантъ"). Более того, аналогичное обращение от совета поступило и в Россельхознадзор 16 июля.