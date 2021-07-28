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Что известно о новом российском лоукостере от S7 Group
Что известно о новом российском лоукостере от S7 Group
Что известно о новом российском лоукостере от S7 Group
Что известно о новом российском лоукостере от S7 Group
Что известно о новом российском лоукостере от S7 Group

Что известно о новом российском лоукостере от S7 Group

Самолет Airbus 320neo
© Belovodchenko Anton/Shutterstock/FOTODOM

S7 Group запускает собственный лоукостер. Продажи билетов на рейсы нового перевозчика начнутся в апреле 2022 года, а первые полеты запланированы на июль, сообщила на пресс-конференции в среду акционер группы Татьяна Филева, возглавляющая совет директоров S7 Airlines.

ТАСС собрал главное, что известно о новом российском лоукостере.

Когда, куда, на чем

  • Новая авиакомпания, как ожидается, откроет продажи билетов с апреля 2022 года, а первые рейсы выполнит в июле. Ее название пока не раскрывается.
  • Флот перевозчика будет состоять из среднемагистральных лайнеров Airbus 320neo на 186 кресел (S7 использует самолеты этого типа на 164 места). Первые машины уже законтрактованы.
  • Лоукостер от S7 будет отдельной компанией с собственной бизнес-моделью и маршрутной сетью. Сейчас идут переговоры с аэропортами, в том числе Казани, Новосибирска и Челябинска, также возможны полеты за рубеж, включая страны СНГ.
  • Генеральным директором нового перевозчика станет Григорий Давыдов, который сейчас занимает пост директора по стратегии S7 Group.

Сколько стоит

  • Инвестиции в новый лоукостер составят 2,5-3 млрд рублей. В S7 рассчитывают окупить их за четыре года.
  • Создание новой структуры, по словам Филевой, не потребует от группы продажи активов и отказа от других инвестиционных проектов, а также привлечения заемных средств.

Место на рынке

  • Основным конкурентом новой компании в России, вероятно, станет "Победа" - лоукостер "Аэрофлота". Компания, запущенная в 2014 году, использует самолеты Boeing 737.
  • В июне 2021 года "Победа" перевезла 1,4 млн пассажиров против 1,6 млн у S7.
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