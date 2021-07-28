Что известно о новом российском лоукостере от S7 Group

S7 Group запускает собственный лоукостер. Продажи билетов на рейсы нового перевозчика начнутся в апреле 2022 года, а первые полеты запланированы на июль, сообщила на пресс-конференции в среду акционер группы Татьяна Филева, возглавляющая совет директоров S7 Airlines.

ТАСС собрал главное, что известно о новом российском лоукостере.

Когда, куда, на чем

Новая авиакомпания, как ожидается, откроет продажи билетов с апреля 2022 года, а первые рейсы выполнит в июле. Ее название пока не раскрывается.

Флот перевозчика будет состоять из среднемагистральных лайнеров Airbus 320neo на 186 кресел (S7 использует самолеты этого типа на 164 места). Первые машины уже законтрактованы.

Лоукостер от S7 будет отдельной компанией с собственной бизнес-моделью и маршрутной сетью. Сейчас идут переговоры с аэропортами, в том числе Казани, Новосибирска и Челябинска, также возможны полеты за рубеж, включая страны СНГ.

Генеральным директором нового перевозчика станет Григорий Давыдов, который сейчас занимает пост директора по стратегии S7 Group.

Сколько стоит

Инвестиции в новый лоукостер составят 2,5-3 млрд рублей. В S7 рассчитывают окупить их за четыре года.

Создание новой структуры, по словам Филевой, не потребует от группы продажи активов и отказа от других инвестиционных проектов, а также привлечения заемных средств.

Место на рынке