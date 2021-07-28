Банки России в первом полугодии увеличили выдачу кредитных карт на 50%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские банки в первом полугодии 2021 года выдали 6,9 млн кредитных карт, что на 50% больше, чем за январь - июнь прошлого года и сопоставимо с уровнем 2019 г. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Максимальное количество кредитных карт банки выдавали в первой половине 2019 года. Сейчас банки вернулись к этому уровню с единственным отличием: они выдают больше кредиток с лимитом до 50 тыс. рублей, но меньше с лимитом свыше 90 тыс. рублей. Таким образом, снизился средний размер одобренного кредитного лимита и, соответственно, объемы кредитования", - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро Артура Александровича.

Он отметил, что если ситуация в экономике во второй половине года будет благополучной, то объемы одобренных по картам лимитов могут вернуться к уровню 2019 г.

По данным ОКБ, объем лимитов по кредиткам в первом полугодии 2021 года превысил 480 млрд рублей, что на 59% больше, чем в первом полугодии 2020 года и на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Средний кредитный лимит в 2021 году одному заемщику составил почти 70 тыс. рублей, в первом полугодии 2020 года - около 65 тыс. рублей, 2019 года - 77 тыс. рублей.

Что касается показателей июня, то в этом месяце банки выдали 1,2 млн карт с общим лимитом 85,1 млрд рублей, что на 5% и 4,7% больше, чем месяцем ранее.