Несырьевой неэнергетический экспорт из России в первом полугодии вырос на 30%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт из РФ в I полугодии 2021 года вырос более чем на 30% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $82 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ) со ссылкой его главу Веронику Никишину.

"По оценке РЭЦ, за первое полугодие несырьевой неэнергетический экспорт России превысил $82 млрд, увеличившись более чем на 30% по сравнению с прошлым годом", - сказала она.

Никишина отметила, что основными драйверами экспортного роста по-прежнему остаются металлургия, химическая отрасль и машиностроение. При этом доля несырьевых неэнергетических товаров в общем объеме экспорта выросла до 40%, это исторический максимум для этого периода, добавила она.