Минэнерго может принять решение о запрете экспорта бензина до 30 июля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минэнерго России отследит ситуацию с биржевыми ценами на топливо на неделе до 30 июля, чтобы принять решение о том, вводить ли временный запрет на экспорт топлива, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Должны определиться [вводить временный запрет на экспорт бензина или нет] на этой неделе", - сказал министр. Он пояснил, что министерство при принятии этого решения будет опираться на динамику биржевых цен на топливо. "Мы ждем, хотим понять, будет ли тенденция снижения биржевых цен устойчивой. На основании этого мы сможем принять решение о введении временного запрета на экспорт", - отметил Шульгинов, уточнив, что Минэнерго для оценки ситуации с ценами на бирже возьмет их динамику за неделю, оканчивающуюся 30 июля.

Министр также назвал возможный период действия такой меры: "Я думаю, что [срок запрета] составит, как минимум, три месяца".

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, биржевая цена бензина снижается уже третий торговый день подряд. Так, стоимость бензина Аи-92 в ходе торгов во вторник снизилась на 0,3% - до 56,9 тыс. рублей за тонну, Аи-95 - на 0,4%, до 58,76 тыс. рублей за тонну. Цена дизельного топлива упала на 0,2% - до 51,17 тыс. рублей за тонну.

На прошлой неделе стоимость бензина Аи-95 на бирже несколько дней подряд обновляла исторические максимумы и превысила 60 тыс. рублей за тонну. Рекордные значения несколько раз побила и биржевая цена бензина марки Аи-92, превысив 57,5 тыс. рублей за тонну.

В Минэнерго рассчитывали на то, что стоимость бензина на бирже может стабилизироваться в конце июля. Это произойдет из-за завершения ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Рост цен на бирже объясняется рядом сезонных факторов: увеличением спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также ремонтом нескольких НПЗ.