Минэнерго и ФАС готовят повышение нормативов по продаже бензина на бирже до 12%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время могут выпустить совместный приказ, повышающий минимальный объем продажи бензина на биржевых торгах нефтяными компаниями с 11% до 12% от объема выпуска. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

"Сейчас уже речь идет об увеличении минимального объема продаж бензина на бирже до 12% (с 11% - прим. ТАСС). Совместный приказ уже на выходе", - сказал он. Министр пояснил, что это решение будет принято независимо от динамики оптовых цен.

Ранее также Минэнерго обсуждало возможность введения топливных соглашений с компаниями по аналогии с 2018 годом, которое позволяло бы зафиксировать уровень цен в опте. Однако, по мнению министра, это "не такая быстрая мера". "[Реализация топливных соглашений] может занять до нескольких недель и даже месяцев, а за это время уже и уборка урожая закончится, и отпуска у людей, и спрос снизится", - пояснил он.

В России около 20% всего топлива продается через биржевые торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Совместный приказ Минэнерго и ФАС регулирует минимально допустимые объемы предложения топлива через биржу. Биржевая цена является индикативной и влияет на стоимость горючего в опте. В этом году порог продаж бензина уже повышался с 10% до 11%.

По оценке Минэнерго, рынок топлива сейчас полностью обеспечен предложением, несмотря на высокий спрос. "Мы боремся с ростом цены в опте, так как маржа у независимых АЗС страдает", - пояснил Шульгинов.