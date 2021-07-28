"Яндекс" повысил прогноз по выручке за 2021 год до 330-340 млрд рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Яндекс" повысил прогноз по выручке за 2021 год с 315-330 млрд рублей до 330-340 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

В финансовой отчетности по итогам 2020 года компания прогнозировала рост консолидированной выручки по итогам 2021 года в пределах 47% - до 305-320 млрд рублей.

По итогам II квартала 2021 года консолидированная выручка компании по US GAAP c учетом "Яндекс.Маркета" выросла на 70% и составила 81,4 млрд рублей.

По итогам всего 2020 года консолидированная выручка "Яндекса" без учета показателей "Яндекс.Маркета" выросла на 17% и составила 206 млрд рублей. Выручка с учетом "Яндекс.Маркета" за 2020 год возросла на 24% и достигла 218,3 млрд рублей.

Выручка сегмента такси

Выручка сегмента такси компании "Яндекс", который включает в себя сервисы такси, а также "Лавка", "Еда" и "Драйв", во II квартале 2021 года выросла на 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 28,1 млрд рублей.

Скорректированный показатель EBITDA сегмента составил 4,7 млрд рублей, показав рост на 151%.

"Яндекс.Драйв" четвертый квартал подряд демонстрирует положительную скорректированную EBITDA. По итогам второго квартала она достигла 195 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Во II квартале 2021 года количество поездок на такси за исключением "Яндекс.Доставки" выросло на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также количество дарксторов "Лавки" достигло 362 в конце июня 2021 года.

"Рост выручки в сегменте "Такси" на 114% в основном обусловлен хорошими результатами сервиса онлайн-заказа такси (включая услуги для B2B-клиентов) и "Яндекс.Лавки", а также ростом сервиса каршеринга и логистического сервиса. Рост выручки сервиса онлайн-заказа такси на 98% и рост выручки "Яндекс.Драйва" на 349% был вызван увеличением числа поездок как за счет эффекта низкой базы во втором квартале 2020 года, так и в связи с восстановлением спроса", - уточняется в сообщении компании.