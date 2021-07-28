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Оператор "Северного потока - 2" заявил, что газопровод завершен на 99%

В Nord Stream 2 AG сообщили, что трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке
Трубоукладочная баржа "Фортуна" Jens Buettner/dpa via AP
Описание
Трубоукладочная баржа "Фортуна"
© Jens Buettner/dpa via AP

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Северный поток - 2" к настоящему моменту завершен на 99%, трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке, сообщили ТАСС в Nord Stream 2 AG.

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При этом судно "Академик Черский" полностью выполнило запланированные работы.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток - 2". Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", - сообщили в компании.

Ранее глава австрийской OMV Райнер Зеле выразил надежду, что пуск первого газа по "Северному потоку - 2" состоится уже в этом году.

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