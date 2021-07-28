Путин: восстановление графика движения по Транссибу важно для всей экономики страны

НОВО-ОГАРЕВО, 28 июля. /ТАСС/. Полное восстановление графика движения по Транссибирской магистрали важно для транспортного сообщения и всей экономики страны, указал президент России Владимир Путин.

Что известно об обрушении моста на забайкальском участке Транссиба

В среду во время церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю глава государства затронул и текущие, оперативные задачи. Он уточнил, что речь идет о восстановлении участков Транссиба, разрушенных проливными дождями несколько дней назад.

"Подчеркну: это важно для экономики, для обеспечения стабильного транспортного сообщения на всей территории нашей страны", - заявил Путин.

Он сообщил, что получал доклады руководителя РЖД Олега Белозерова. По оценке главы государства, "ситуация сложилась достаточно напряженная: было нарушено железнодорожное сообщение с рядом регионов, затруднена доставка грузов, в том числе продовольственных товаров". "Поручения ответственным ведомствам о проведении ремонтных работ даны. Я знаю, что работы идут, идут успешно. На эти цели направлены значительные силы и средства", - отметил Путин.

По его данным, "уже большая часть работы проделана". Во время нынешней встречи президент ждет отчета о том, "как продвигается восстановление поврежденных участков дальше, когда движение поездов вернется к привычному графику".

Ранее Путин поручал кабмину взять на контроль ситуацию с Транссибирской железнодорожной магистралью, обе ветки которой подмыло из-за мощных ливней на Дальнем Востоке. В результате в Сретенском районе Забайкальского края в минувшую пятницу рухнул железнодорожный мост, из-за чего движение поездов останавливалось. На восстановление сообщения ушло три дня.