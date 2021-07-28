Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

"Разрешаю", - сказал Путин на просьбу дать команду на движение по тоннелю.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял в среду участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. В церемонии также участвуют рабочие и специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и группы компаний "УСК "Мост", занимавшейся строительством объекта.

По словам президента, пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) существенно возрастет с вводом в эксплуатацию второго Байкальского тоннеля, это откроет новые возможности для бизнеса.

"С вводом нового тоннеля пропускная способность одной из наших ключевых железнодорожных магистралей существенно возрастет - в разы, там было 17 пар, будет на первом этапе 33, а потом, по-моему, до 57 выходит. Безусловно, это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне в целом, для реализации транзитного потенциала России, конечно", - сказал Путин.

Он поблагодарил специалистов, которые принимали участие в строительстве второго Байкальского тоннеля. "Вы выполнили большую, колоссальную работу, решили сложные технологические задачи, внесли весомый вклад в модернизацию БАМа", - отметил президент.

По словам главы государства, открытие тоннеля также даст дополнительный импульс развитию экономики и социальной сферы "целого ряда регионов Сибири и Дальнего Востока".

О новом тоннеле

Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал находится в Иркутской области, а восточный - в Бурятии. Всего в сложных геологических условиях под землей было пройдено около 7 км. Скорость проходки достигала 300 м в месяц. Глубина заложения тоннеля - до 300 м.

Строительство второго тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта развития и модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМа) и Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиба). Торжественная сбойка тоннеля состоялась в марте 2018 года также в режиме телемоста с Путиным.

Уже существующий однопутный тоннель - одно из самых узких мест на БАМе, он построен еще в 1985 году. Поезда на перегоне Дельбичинда - Дабан простаивают в ожидании пропуска встречных составов. Новый тоннель расположен в 35 м от старого, его открытие позволит сделать движение двухпутным и кратно увеличить пропускную способность железной дороги, отмечается в материалах пресс-службы Кремля. Так, после запуска второго тоннеля провозная способность участка увеличится в 2,5 раза - с 13,2 млн тонн до 32,4 млн тонн грузов в год.