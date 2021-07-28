Путин: работа по созданию современной транспортной инфраструктуры продолжится по всей РФ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Формирование современной транспортной инфраструктуры продолжится по всей стране, это необходимо для повышения связанности российских территорий. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на состоявшейся в среду в режиме видеоконференции церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.

"В целом мы продолжим формировать современную транспортную инфраструктуру по всей России: будем строить аэропорты и морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть. Нам это необходимо для повышения связанности российских территорий, для комфортного передвижения между городами и регионами", - сказал президент.

По словам Путина, формирование современной транспортной инфраструктуры также необходимо и для создания эффективных транспортных коридоров, объединяющих европейскую часть России и часть, которая находится за Уралом, "[объединяющих] вообще Европу и Азию".

"Все это - перспективные планы развития, которые, уверен, общими усилиями мы обязательно претворим в жизнь", - резюмировал глава государства.