На Белорусской АЭС началась горячая обкатка реакторной установки энергоблока №2

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Самый масштабный этап пусконаладочных работ перед началом физического пуска - горячая обкатка реакторной установки - начался на энергоблоке №2 Белорусской АЭС. Об этом сообщили в среду в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".

"Этап горячей обкатки проверяет работу основного и вспомогательного оборудования блока, систем реакторной установки в проектных режимах эксплуатации за исключением загрузки ядерного топлива, подачи пара на турбину и выдачу электроэнергии в сеть. Главной целью данного этапа является подтверждение готовности оборудования и систем к этапу энергетического пуска и безопасной эксплуатации блока в течение всех предусмотренных проектом 60 лет" - пояснил суть процесса вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО "АСЭ" Виталий Полянин.

В процессе горячей обкатки специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие проектной документации и нормам эксплуатационной безопасности. Все основное и вспомогательное оборудование и системы реакторной установки испытываются при рабочих параметрах: температура теплоносителя первого контура достигает 280 С°, давление - 160 атмосфер.

Разрешение на проведение данного технологического процесса выдал Госатомнадзор Белоруссии.

Кроме тестирования оборудования первого контура (реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, главного циркуляционного трубопровода) специалисты проведут испытания систем безопасности, проверят системы электропитания, системы управления и защиты реактора.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью по 1 200 МВт. Генподрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 3 ноября прошлого года первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему страны. 10 июня первый блок БелАЭС официально введен в промышленную эксплуатацию. В Минэнерго страны заявляли, что включение второго энергоблока БелАЭС в сеть и выдача первых киловатт-часов запланированы на конец 2021 - начало 2022 года. Готовность второго энергоблока составляет 85%.