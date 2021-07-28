Открытие логистических центров "Почты России" сократит сроки доставки до 1-3 суток

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Открытие сети логистических центров "Почты России" позволит сократить сроки доставки корреспонденции до 1-3 суток, сообщил заместитель директора по электронной коммерции макрорегиона Волга АО "Почта России" Павел Сергеев в среду в ходе саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

Ранее стало известно, что "Почта России" планирует открытие 40 логистических центров совместно с группой ВТБ.

"Открытие логистических центров ["Почты России"] позволит сократить сроки доставки как письменной корреспонденции, так и корреспонденции с товарным вложением между крупными городами до одних суток, до областных [городов] - [до] двух-трех дней", - сказал Сергеев.

В качестве примера он рассказал об открытии в Хабаровске логистического центра для сортировки корреспонденции. Стоимость объекта составила 2,3 млрд рублей. Логистический центр в Хабаровске - второй сортировочный хаб, построенный в рамках проекта "Национальные логистические технологии". Площадь комплекса превышает 21 тыс. кв. м. В сутки терминал может обрабатывать до 300 тыс. посылок и писем.

"В ближайшее время новые решения будем внедрять: роботизация, автоматизация, цифровизация - все это те инструменты, которые позволяют делать услуги более доступными и качественными", - отметил Сергеев.

XII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" продлится до 30 июля. В работе участвуют представители 48 стран и 25 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами-участницами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в экономической, политической и культурной сферах.