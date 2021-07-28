Показатель Доктрины продбезопасности по плодам планируется достичь в России в 2027 году

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Достижение порогового значения Доктрины продбезопасности по плодам и ягодам в России запланировано на 2027 год. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Достижение порогового значения Доктрины продбезопасности (60%) планируется в 2027 году", - отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза, производство плодов и ягод в России ежегодно увеличивается. В прошлом году в организованном секторе был достигнут рекордный урожай на уровне 1,3 млн тонн. Благодаря позитивной динамике самообеспеченность этой продукцией планомерно растет - по итогам 2020 года она составила 41,2%.

Минсельхоз ожидает, что по базовому сценарию производство плодов и ягод к 2025 году увеличится до 2,2 млн тонн, при этом оптимистичный сценарий предусматривает достижение показателя в 2,6 млн тонн (рост в 2 раза). В министерстве напомнили, что в 2020 году вице-премьером Викторией Абрамченко был утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции на 2020-2022 годы. "Необходимо отметить, что с учетом природно-климатических условий в России задача по достижению 100% самообеспеченности плодами не стоит", - подчеркнули в министерстве.

Строительство плодохранилищ

В Минсельхозе пояснили, что в настоящее время основным приоритетом является строительство и модернизация плодохранилищ. Это позволит производителям увеличить срок хранения своей продукции и выпускать её на рынок в межсезонье при благоприятной конъюнктуре. Для этого Минсельхоз реализует ряд механизмов поддержки в виде льготного кредитования (кредиты выдаются по ставке не более 5% годовых) и возмещения части капитальных затрат (в размере 20% от фактической стоимости), способствующие снижению сроков окупаемости инвестиционных проектов.

По данным министерства, благодаря господдержке в последние годы не только увеличивается количество хранилищ, но и улучшаются качественные характеристики вновь введенных и модернизированных мощностей. Современные хранилища, оборудованные регулируемой газовой средой, позволяют сохранять качественные и вкусовые характеристики продукции на шесть-девять месяцев, отметили в Минсельхозе. Как подчеркнули в министерстве, по состоянию на 1 января 2021 года в России функционируют 300 плодохранилищ суммарной мощностью 860,2 тыс. тонн, которые в целом по стране закрывают потребность в хранении. В 2020 году мощности были увеличены на 20%.