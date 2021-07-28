"Норникель" создаст четыре комплекса по переработке мусора

НОРИЛЬСК, 28 июля. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" планирует создать четыре комплекса по переработке коммунальных отходов для очистки от мусора Норильского промышленного района. Об этом на заседании Общественной палаты Норильска сообщил в среду вице-президент компании Станислав Селезнев.

"Мы видим более 600 стихийных свалок, накоплено 2 млн тонн отходов за 50 лет; 90% неминеральных отходов необходимо внедрить в переработку. <…> Сейчас у нас в работе несколько проектов, это строительство четырех комплексов по мусоропереработке: строительный мусор, резинотехнические изделия, цветной и черный металл и прочие отходы", - сообщил Селезнев. Он не уточнил сроков создания комплексов и размер инвестиций в их создание.

Ранее сообщалось, что компания "Норникель" приступила к реализации программы по очистке территорий от промышленного и строительного мусора. Общий объем инвестиций в программу составит 40 млрд рублей. Программа уборки предусматривает снос старых брошенных зданий и сооружений, трубопроводов, коммуникаций и сетей, уборку накопившегося вокруг промышленных объектов металлолома. Она затронет всю территорию Норильска. Срок реализации программы - 10 лет.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля".