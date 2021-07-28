Цена СУГ на бирже вновь обновила исторический максимум

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Биржевой территориальный индекс сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, по итогам торгов в среду во второй раз подряд за неделю обновил исторический максимум и превысил 43 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена СУГ на бирже выросла за день на 2,4% и составила 43,32 тыс. рублей за тонну. С начала июля биржевой индекс СУГ увеличился на 22,3%.

В то же время биржевая цена бензина снижается уже четвертый торговый день подряд. Так, стоимость бензина Аи-92 в ходе торгов в среду уменьшилась на 0,1%, до 56,86 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,3%, до 58,61 тыс. рублей за тонну. При этом цена дизельного топлива выросла на 0,2%, до 51,25 тыс. рублей за тонну.

В течение 2021 г. исторические максимумы на СПбМТСБ неоднократно обновляли цены на бензин, дизельное топливо, мазут, а также стоимость СУГ.