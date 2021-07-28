Аппарат Титова вместе с Генпрокуратурой будет следить за реализацией закона о госконтроле

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей совместно с представителями Генпрокуратуры будет следить за реализацией закона о госконтроле, который вступил в силу 1 июля в рамках механизма регуляторной гильотины. Об этом сообщили в среду в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"Генеральная прокуратура поддержала инициативу <…> по организации совместного мониторинга реализации федерального закона № 248-ФЗ о государственном и муниципальном контроле (надзоре), который вступил в силу 1 июля", - сказали в пресс-службе. Уточняется, что аппарат федерального бизнес-омбудсмена будет "обеспечивать информирование прокуроров о нарушениях прав предпринимателей, в том числе о фактах подмены мероприятий по контролю внепроцессуальными проверками и административными расследованиями".

"Похоже, что именно структурам наших уполномоченных в регионах предстоит стать теми точками, в которых будет сосредоточиваться информация о проблемах применения нового закона о госконтроле. В него заложено много реально полезных для бизнеса новшеств. Но все будет зависеть именно от практики", - отметил Титов, слова которого привела пресс-служба.

По его словам, аппарат бизнес-омбудсмена видит своей задачей "создание механизма оперативного обмена информацией между бизнесом и контролирующими ведомствами, разъяснение новых правил максимально широкому кругу предпринимателей, контроль за реализацией закона". "Поскольку прокуратура намерена активно отслеживать ситуацию, есть хорошие шансы довести правильные нормы до воплощения в жизнь. Мы полностью открыты для обращений и призываем предпринимателей включаться в работу - это в наших общих интересах", - добавил Титов.

Новый федеральный закон о государственном и муниципальном контроле является частью масштабной реформы контрольно-надзорной деятельности. В нем устанавливаются такие принципы, как приоритет профилактики нарушений, применение риск-ориентированных подходов, недопущение необоснованного ограничения прав контролируемых лиц. Также для 62 видов госконтроля начала действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов.