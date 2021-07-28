Эксперт считает, что лоукостер S7 вряд ли будет конкурировать с "Победой" на первом этапе

"Если мы посмотрим на "Победу", значительная часть их операций - это Москва Внуково, Москва Шереметьево, курорты плюс Санкт-Петербург. Если новый лоукостер S7 действительно будет летать напрямую между регионами, то количество пар городов, где эти компании будут пересекаться, будет минимальным", - сказал он ТАСС. Вместе с тем, по словам Пантелеева, на первом этапе возможна определенная конкуренция, если лоукостер S7 предложит прямой перелет между двумя региональными городами, тогда как "Победа" сможет обеспечить маршрут через Москву. "Тогда действительно о конкуренции, возможно, речь будет идти. Но на первом этапе, пока S7 будет лишь запускать свой лоукостер-проект, все-таки пересечения с "Победой" должны быть минимальными, и это не прямая конкуренция, а альтернативные маршруты следования", - отмечает он.

Будет дешевле

По мнению эксперта, менеджмент новой авиакомпании должен будет максимально снизить себестоимость перевозок и соответственно цену билета. Причем заявленный потенциал снижения себестоимости пассажирокилометра - около 40% от уровня в авиакомпании S7, сообщил он. Как считает Пантелеев, у нового лоукостера есть весь потенциал для снижения издержек благодаря использованию монопарка самолетов в привлекательной компоновке. "Это теоретически должно дать возможность перевозчику пассажирокилометр получить дешевле и частью этой экономии, естественно, поделиться с пассажирами", - сказал он, добавив, что ключевым остается вопрос переговоров по условиям с аэропортами.

Пантелеев отметил, что лоукостеры в Европе и в России переживают пандемию с минимальными потерями. "Мы можем констатировать, что сама по себе модель в мировом масштабе устойчива и востребована, причем именно в условиях пандемии она более устойчива, чем традиционные модели", - подчеркнул он.

Куда полетит лоукостер

"Принципиальный вопрос - это выход на региональные рынки, полеты мимо Москвы", - сказал Пантелеев, пояснив, что сейчас в этой области действительно есть дефицит предложения. "Плюс планируется летать в СНГ, возможно в какой-то перспективе расширять и на дальнее зарубежье", - добавил он.

При этом маштабные полеты лоукостера по Дальнему Востоку вряд ли возможны на первом этапе, считает он. Это связано с тем, что здесь меньше возможностей для снижения себестоимости, а также с конкуренцией с Дальневосточной авиакомпанией.

"Пока мы можем предположить, что, опираясь на очень мощный потенциал, который есть у группы S7, в целом новый лоукостер получит хорошие стартовые условия и сможет ими воспользоваться", - сказал Пантелеев. Вместе с тем эксперт напомнил, что региональные перевозки в РФ с господдержкой планирует развивать Red Wings, о планах по созданию лоукостера заявлял "Смартавиа", работает в этом направлении Utair.