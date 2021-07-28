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Эксперт считает, что лоукостер S7 вряд ли будет конкурировать с "Победой" на первом этапе

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отметил, что возможна определенная конкуренция, если лоукостер S7 предложит прямой перелет между двумя региональными городами, тогда как "Победа" сможет обеспечить маршрут через Москву

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Создаваемый S7 лоукостер на первом этапе вряд ли будет конкурировать с единственным пока в РФ бюджетным авиаперевозчиком "Победой" благодаря концепции региональных перелетов, минуя Москву, считает исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

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"Если мы посмотрим на "Победу", значительная часть их операций - это Москва Внуково, Москва Шереметьево, курорты плюс Санкт-Петербург. Если новый лоукостер S7 действительно будет летать напрямую между регионами, то количество пар городов, где эти компании будут пересекаться, будет минимальным", - сказал он ТАСС. Вместе с тем, по словам Пантелеева, на первом этапе возможна определенная конкуренция, если лоукостер S7 предложит прямой перелет между двумя региональными городами, тогда как "Победа" сможет обеспечить маршрут через Москву. "Тогда действительно о конкуренции, возможно, речь будет идти. Но на первом этапе, пока S7 будет лишь запускать свой лоукостер-проект, все-таки пересечения с "Победой" должны быть минимальными, и это не прямая конкуренция, а альтернативные маршруты следования", - отмечает он.

Будет дешевле

По мнению эксперта, менеджмент новой авиакомпании должен будет максимально снизить себестоимость перевозок и соответственно цену билета. Причем заявленный потенциал снижения себестоимости пассажирокилометра - около 40% от уровня в авиакомпании S7, сообщил он. Как считает Пантелеев, у нового лоукостера есть весь потенциал для снижения издержек благодаря использованию монопарка самолетов в привлекательной компоновке. "Это теоретически должно дать возможность перевозчику пассажирокилометр получить дешевле и частью этой экономии, естественно, поделиться с пассажирами", - сказал он, добавив, что ключевым остается вопрос переговоров по условиям с аэропортами.

Пантелеев отметил, что лоукостеры в Европе и в России переживают пандемию с минимальными потерями. "Мы можем констатировать, что сама по себе модель в мировом масштабе устойчива и востребована, причем именно в условиях пандемии она более устойчива, чем традиционные модели", - подчеркнул он.

Куда полетит лоукостер

"Принципиальный вопрос - это выход на региональные рынки, полеты мимо Москвы", - сказал Пантелеев, пояснив, что сейчас в этой области действительно есть дефицит предложения. "Плюс планируется летать в СНГ, возможно в какой-то перспективе расширять и на дальнее зарубежье", - добавил он.

При этом маштабные полеты лоукостера по Дальнему Востоку вряд ли возможны на первом этапе, считает он. Это связано с тем, что здесь меньше возможностей для снижения себестоимости, а также с конкуренцией с Дальневосточной авиакомпанией.

"Пока мы можем предположить, что, опираясь на очень мощный потенциал, который есть у группы S7, в целом новый лоукостер получит хорошие стартовые условия и сможет ими воспользоваться", - сказал Пантелеев. Вместе с тем эксперт напомнил, что региональные перевозки в РФ с господдержкой планирует развивать Red Wings, о планах по созданию лоукостера заявлял "Смартавиа", работает в этом направлении Utair.

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