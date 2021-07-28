Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за I полугодие снизилась на 0,7%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Русгидро" по итогам первого полугодия 2021 года получила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 29,66 млрд рублей, что на 0,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка компании за отчетный период возросла на 5,3%, до 95,9 млрд рублей.

Валовая прибыль компании незначительно снизилась и составила 43,44 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 36,55 млрд рублей против 38,02 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).