Омбудсмен заявила, что проверки организаций возможны только при предъявлении QR-кода

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Инспекторы смогут проверять предприятия в России только при предъявлении QR-кода, подтверждающего внесение контрольного мероприятия в соответствующий реестр. Об этом сообщила в среду общественный омбудсмен по защите интересов предпринимателей на спецрежимах Марина Блудян.

По ее словам, это предполагает закон о госконтроле, который вступил в силу с 1 июля в рамках механизма "регуляторной гильотины".

"Формируется реестр контрольных мероприятий. Главная новизна в том, что теперь инспекторы должны почти все мероприятия согласовывать с прокуратурой и получать QR-код на каждое мероприятие. Таким образом, у бизнесменов теперь появляется зримый маркер того, что визит проверяющих организован в соответствии с законом. Если инспектор не предъявляет QR-код, подтверждающий занесение в реестр, смело можно даже не открывать дверь", - сказала Блудян, слова которой привела пресс-служба бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

Также, по ее словам, в каждом виде контроля будут конкретизированы профилактические мероприятия. И профилактические визиты тоже должны будут учитываться в реестре на общих основаниях. "То есть немотивированный визит проверяющего - "посмотреть что и как тут у вас" - уже не пройдет", - пояснила она.

Новый федеральный закон о государственном и муниципальном контроле является частью масштабной реформы контрольно-надзорной деятельности - "регуляторной гильотины". В нем устанавливаются такие принципы, как приоритет профилактики нарушений, применение риск-ориентированных подходов, недопущение необоснованного ограничения прав контролируемых лиц. Также для 62 видов госконтроля начала действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов. Аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова совместно с представителями Генпрокуратуры будет следить за ходом реализации закона.