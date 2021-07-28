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Высокоскоростной интернет запустили вдоль всей трассы М1 на территории Смоленской области

Оператор построил вдоль трассы более 50 новых базовых станций, каждая из которых поддерживает высокоскоростную передачу данных стандарта 4G

СМОЛЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Высокоскоростной интернет и устойчивую мобильную связь запустили на всем участке федеральной автомобильной трассы "Москва - Минск", проходящей по территории Смоленской области. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Смоленской области.

"На сегодняшний день МТС завершил реализацию проекта на смоленском участке федеральной трассы М1 "Беларусь", благодаря чему мобильная связь и высокоскоростной интернет 4G стали доступны на всей протяженности автомагистрали, проходящей по территории Смоленской области", - пояснили в пресс-службе.

В частности, оператор построил вдоль трассы более 50 новых базовых станций, каждая из которых поддерживает высокоскоростную передачу данных стандарта 4G. В результате сеть появилась в 140 малых населенных пунктах, а также стала доступна для 13 транспортно-логистических комплексов, в числе которых производственный комплекс "Стабна".

"Обеспечение бесперебойной связи на трассе "Москва - Минск" и ее обустройство современными телекоммуникационными и цифровыми сервисами - важный для нашего региона вектор развития. Уверен, что внедрение цифровых технологий станет стимулом для цифровизации объектов придорожной инфраструктуры, создания новых рабочих мест, повышения конкурентоспособности смоленского бизнеса", - цитирует пресс-служба губернатора Смоленской области Алексея Островского.
 

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Островский, Алексей ВладимировичРоссияСмоленская область
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