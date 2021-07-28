Высокоскоростной интернет запустили вдоль всей трассы М1 на территории Смоленской области

СМОЛЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Высокоскоростной интернет и устойчивую мобильную связь запустили на всем участке федеральной автомобильной трассы "Москва - Минск", проходящей по территории Смоленской области. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Смоленской области.

"На сегодняшний день МТС завершил реализацию проекта на смоленском участке федеральной трассы М1 "Беларусь", благодаря чему мобильная связь и высокоскоростной интернет 4G стали доступны на всей протяженности автомагистрали, проходящей по территории Смоленской области", - пояснили в пресс-службе.

В частности, оператор построил вдоль трассы более 50 новых базовых станций, каждая из которых поддерживает высокоскоростную передачу данных стандарта 4G. В результате сеть появилась в 140 малых населенных пунктах, а также стала доступна для 13 транспортно-логистических комплексов, в числе которых производственный комплекс "Стабна".

"Обеспечение бесперебойной связи на трассе "Москва - Минск" и ее обустройство современными телекоммуникационными и цифровыми сервисами - важный для нашего региона вектор развития. Уверен, что внедрение цифровых технологий станет стимулом для цифровизации объектов придорожной инфраструктуры, создания новых рабочих мест, повышения конкурентоспособности смоленского бизнеса", - цитирует пресс-служба губернатора Смоленской области Алексея Островского.

