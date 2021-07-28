МОСКВА, 28 июля./ТАСС/. "Яндекс" обновил прогноз по вложениям в e-commerce, планирует инвестировать порядка $650 млн в 2021 году, сообщила CFO компании Светлана Демяшкевич на звонке с аналитиками.

"Высокие результаты подтверждают, что наши текущие инвестиции в развитие e-commerce приведут к значительному росту в будущем, поэтому мы планируем увеличивать их объем", - отметила Демяшкевич.

Она добавила, что теперь компания оценивает инвестиции для развития сегмента электронной коммерции в $650 млн.

Ранее в компании сообщили, что "Яндекс" планирует дополнительно инвестировать $400-500 млн в развитие маркетплейса, в том числе в сегменте e-grocery.