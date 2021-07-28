МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Союзроссахар ожидает начала производства свекловичного сахара урожая 2021 года с 1 августа. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"По данным аналитической службы Союзроссахара с 1 августа в Краснодарском крае начнется производство свекловичного сахара из урожая сахарной свеклы 2021 года", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ассоциации, восемь сахарных заводов, входящих в структуры АО фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева, ООО "Регион-Инвест", ООО "УК "Агрохолдинг Кубань" и Концерн "Покровский, за первые 10 дней августа произведут более 50 тыс. тонн свекловичного сахара из урожая сахарной свеклы 2021 года, которые по данным коммерческих служб будут приоритетно отгружаться предприятиям розничной торговли. Ожидается, что все сахарные заводы Южного федерального округа начнут сезон производства до 25 августа, что на пять-семь дней раньше уровня прошлого года. Общая мощность производства сахара в сутки на этих заводах составит 13 тыс. тонн. В Центральном федеральном округе переработка сахарной свеклы урожая 2021 года, как и в прошлом году, начнется в начале сентября. В Приволжском и Сибирском федеральных округах практически все сахарные заводы приступят к переработке сахарной свеклы в начале сентября, что соответствует срокам прошлого года.

Сахарные заводы продолжают отгружать сахар в объемах, полностью обеспечивающие потребности внутреннего рынка, отметили в Союзроссахаре. При этом участники рынка сахара отмечают возросший спрос и значительное увеличение стоимости перевозки продовольственных товаров автомобильным транспортом. По отдельным направлениям рост стоимости перевозки по сравнению с уровнем прошлого года составил 100%, что уже сказывается на конечной стоимости доставки продовольствия в торговые сети. "Ограниченное предложение со стороны транспортных компаний и индивидуальных предприятий может привести к несвоевременному выполнению обязательств по ранее подписанным договорам", - добавили в ассоциации.

Ситуация на биржах

По данным Национальной товарной биржи за последнюю неделю биржевые цены на сахар на российских сахарных заводах стабилизировались на уровне 40,3-40,7 рубля за килограмм, что на 6-7% ниже начала текущего года. На мировом рынке сахара с апреля текущего года цены на сахар белый и сахар-сырец увеличились на 7% и 23% соответственно, что связано с ожиданиями по снижению объемов производства сахара в мире, в первую очередь в крупнейшем мировом экспортере - Бразилии. При этом стоимость услуг по перевозке сахара судовыми партиями и контейнерами среднем также выросла на 20-30%. За этот же период цены на сахар в странах ЕАЭС снизились на 2-8%, текущий уровень цен на 5-10% ниже цен на сахар белый аналогичного качества, закупаемого на мировом рынке.