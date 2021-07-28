Портфельная компания "Роснано" и Сколтех создали цифровой алгоритм для электроэнергетики

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Портфельная компания "Роснано", резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" - "Профотек" и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) разработали новый цифровой алгоритм работы систем контроля и защиты в электроэнергетике. Инновацию представили на международной научной конференции IEEE Madrid PowerTech Conference 2021, сообщили в среду в пресс-службе группы "Роснано".

Гендиректор компании "Профотек" Олег Рудаков отметил, что новая разработка позволит заменить громоздкие аналоговые приборы на комплексные цифровые решения на базе оптических измерительных трансформаторов.

В этом случае отпадет необходимость в регламентном обслуживании, а также в перекодировании аналогового сигнала в цифровой, что повышает скорость обработки и передачи данных. Таким образом, в случае нештатных ситуаций релейная цифровая защита будет реагировать более оперативно, применение новых алгоритмов в интеллектуальных приборах поможет энергетическим объектам работать точно, безопасно и энергоэффективно.

В группу "Роснано" входят АО "Роснано", ООО "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работают 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.