На Украине средняя зарплата впервые в истории превысила $500

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривны (около $525). Об этом сообщила в среду Государственная служба статистики.

Как следует из данных Госстата, это самый высокий уровень зарплаты в истории страны.

При этом, по информации ведомства, в Киеве зарплаты самые высокие, в среднем 20 455 гривен ($751), самые низкие - в Кировоградской области - 11 497 гривен ($422).

До этого достаточно высокая по украинским меркам средняя зарплата на уровне $400 была зафиксирована летом 2008 года, но после начала кризиса резко снизилась. Такая же зарплата затем была зафиксирована в середине 2013 года, после чего упала в два раза. Вновь до $400 зарплата выросла в июне 2019 года.

Рост начисленной зарплаты для большинства населения не компенсирует подорожания товаров и услуг, высоких тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

При этом, по данным комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, более 42% жителей страны, имеющих работу, живут ниже уровня бедности. Как прогнозируют в Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины, в 2021 году не ожидается улучшение ситуации с уровнем бедности в стране.