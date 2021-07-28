В России появился Центр экономических исследований рыбного хозяйства

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Центр экономических исследований рыбного хозяйства, который будет заниматься разработкой мер повышения эффективности рыбохозяйственного комплекса, создан в России. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"По решению Росрыболовства создан Центр экономических исследований рыбного хозяйства. Он стал структурным подразделением Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ "ВНИРО") и будет заниматься разработкой мер повышения эффективности и конкурентоспособности отечественного рыбохозяйственного комплекса в условиях новых экономических вызовов", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, научная деятельность центра будет направлена на повышение эффективности использования водных биоресурсов, в том числе некультивируемой части запасов.

Еще одна из ключевых задач центра - прогнозирование деятельности рыбохозяйственного комплекса России, показателей внутренней и внешней торговли. Он также будет заниматься вопросами международного сотрудничества в области рыбного хозяйства и помогать системно отстаивать интересы России, выстраивать долгосрочные, взаимовыгодные отношения на глобальном рынке.

Важной сферой интересов научной организации является разработка перспективных направлений развития отрасли, включая цифровую трансформацию и применение возможностей искусственного интеллекта в хозяйственной деятельности. В Росрыболовстве ожидают, что новый уровень обработки информации и автоматизации процессов одновременно упростит контрольные функции и откроет новые возможности для инновационного развития отрасли.