Липецкая область получит от фонда реформирования ЖКХ 18 млн рублей на замену лифтов

ЛИПЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Липецкая область получит от фонда содействия реформированию ЖКХ более 18 млн рублей на замену лифтов. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Фонд одобрил заявку на получение финансовой поддержки на замену лифтового оборудования с применением механизма факторинга, регион получит более 18 млн рублей, которые направят на частичное возмещение средств кредитной организации, которая предоставит средства подрядным организациям за выполненные работы по замене лифтов по договору факторинга", - сказал Артамонов. Он отметил, что область попала в первую тройку регионов страны, которым одобрили такие заявки.

Артамонов пояснил, что с применением механизма факторинга заменят 51 лифт с истекшим сроком службы в 21 доме Липецка и Ельца. "Радует, что и дома липчан, и дворовые территории благоустраиваются, и города хорошеют, становятся уютнее, это обновление планируем и проводим вместе с жителями", - заметил он.

Как ожидается, новые лифты должны быть введены в эксплуатацию до конца года. "Это улучшит условия проживания почти шести тыс. человек, но потребность в замене лифтов, отслуживших нормативных срок, остается по-прежнему высокой", - подчеркнул Артамонов.