"Россети" обеспечили энергоснабжение микрорайона "Россинский" в Краснодаре

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Компания "Россети" запитала 18 многоэтажных домов в микрорайоне "Россинский" в Краснодаре от подстанции "Восточная промзона", говорится в сообщении компании.

Отмечается, что "Россети" в 2018 году построили подстанцию "Восточная промзона" для покрытия растущего спроса в Прикубанском округе Краснодара. Подстанция оборудована силовым и коммутационным оборудованием, комплексами релейной защиты на микропроцессорной базе, новейшими системами управления технологическими процессами и учета электроэнергии.

В компании добавили, что с 2018 года "Россети" обеспечили выдачу порядка 260 МВт мощности для обеспечения электроэнергией новых жилых объектов в Краснодарском крае.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.