На строительство резервной ЛЭП из России в Южную Осетию выделили более 400 млн рублей

ЦХИНВАЛ, 28 июля. /ТАСС/. Более 400 млн рублей выделено на строительство резервной линии электропередачи из России в Южную Осетию через Рокский тоннель. Об этом сообщил журналистам в пятницу президент Южной Осетии Анатолий Бибилов по итогам осмотра объекта с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.

"Финансирование раздельное. Уже выделено более 400 млн рублей, в последующие годы будет выделено еще 191 и 200 с лишним млн рублей. Плюс 30 млн рублей, которые необходимы, чтобы привести в порядок опоры до населенного пункта Дзау. Для этого должны быть внесены поправки в бюджет, и мы будем обращаться к парламентариям, если они к тому времени уйдут на каникулы, собраться и принять поправки", - сказал он, пояснив, что объект финансируется из двух источников - бюджета РФ и инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии.

Он отметил, что в этом году никаких угроз в обеспечении республики электроэнергией не возникнет.

По словам Нургалиева, одним из наиболее важных направлений развития Республики Южная Осетия является обеспечение энергетической безопасности. Ознакомившись на месте с ходом работ, он выразил уверенность, что объект будет построен качественно, безопасно, и в срок.

Южная Осетия получает российскую электроэнергию из соседней Северной Осетии через Рокский перевал. Это единственный источник электричества для республики. Несколько раз в году население Южной Осетии, которое превышает 50 тысяч человек, остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ, а также из-за аварий на ЛЭП, причиной которых становятся плохие погодные условия в горах Северной Осетии.