Власти Татарстана планируют увеличить экспорт продуктов питания на 7% в 2021 году

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана рассчитывают увеличить объем экспорта продуктов питания в 2021 году на 7%, в том числе за счет наращивания темпов производства продукции "халяль". Об этом сообщил в среду первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков на сессии "Индустрия "халяль": опыт, перспективы" в рамках саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"По итогам 2020 года мы экспортировали продуктов питания на $300 млн. Мы в самом начале пути, будем увеличивать эти цифры. И с 2020 года мы стали уделять внимание экспорту продукции "халяль", так как у нас очень много партнеров на Ближнем Востоке и в Арабских странах", - сказал он.

Как уточнили в региональном Минсельхозе, по итогам 2021 года планируется экспортировать продукты питания на $320 млн. Увеличить поставки планируется и за счет халяльной продукции. В этом году ожидаются продажи на уровне $5 млн, что примерно втрое выше показателей прошлого года.

В настоящее время продукция из Татарстана экспортируется в 70 стран мира. "Халяль" направляется в Узбекистан, Монголию, Китай, Азербайджан, Германию, США, Казахстан и Беларусь. В настоящее время ведутся переговоры со странами Персидского залива. При этом более 70 предприятий Татарстана сертифицированы на производство продукции "халяль", в основном это кондитерские изделия, мясная и молочная продукция.

XII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" продлится до 30 июля. В работе участвуют представители 48 стран и 25 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами-участницами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в экономической, политической и культурной сферах.