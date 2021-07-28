"Норникель" готов до 2031 года вложить 139 млрд рублей в очистку сточных вод

НОРИЛЬСК, 28 июля. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" оценивает объем инвестиций в реализацию программы по очистке сточных вод в 139 млрд рублей. Об этом на заседании Общественной палаты Норильска в среду сообщил вице-президент компании Станислав Селезнев.

"Оценочный бюджет - 139 млрд рублей, возможно, он будет больше", - сказал Селезнев. По его словам, компания планирует строительство очистных сооружений, но для реализации программы по очистке сточных вод необходимо апробирование технологий в условиях Арктики. Вложения рассчитаны на период реализации экологической стратегии компании до 2031 года.

По оценкам Селезнева, предприятия компании сбрасывают 18 млн куб. м воды в год. Он отметил, что компания стремится соответствовать не только российским требованиям по очистке воды, но и международным стандартам.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.